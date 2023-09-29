В Кении заявили, что товарищеский матч с Россией уже согласован, он пройдёт 16 октября

Генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено сообщил, что достигнута договорённость о проведении товарищеского матча со сборной России. Игра состоится 16 октября в Анталии (Турция) на стадионе элитного отеля.

«Все детали по организации товарищеского матча согласованы. Сборная Кении и России сыграют 16 октября в Анталии на стадионе отеля Titanic Mardan Sports Complex. Другие варианты мы не рассматривали и сразу же согласились провести товарищеский матч сборных в Турции», — приводит слова Барри Отиено Sport24.

Напомним, 12 октября сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Камеруна в Москве. На данный момент взрослая сборная России отстранена от международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА.