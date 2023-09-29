Генеральный секретарь РФС Митрофанов примет участие в заседании комитета УЕФА 30 октября

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов примет участие в заседании комитета клубных соревнований Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 30 октября.

«Новый состав клубного комитета впервые будет заседать 30 октября, встреча пройдёт в Ньоне. Я планирую участвовать очно», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Митрофанову 41 год, ранее он был членом комитета УЕФА по проекту HatTrick. С 2015 по 2019 год он был заместителем председателя комитета по безопасности и работе с болельщиками, ответственным секретарём комитета программ развития футбола РФС, с апреля 2019-го по июль 2022-го — заместителем генерального секретаря РФС и директором по развитию, с октября 2022 года является генеральным секретарём РФС.

С января по декабрь 2006 года был заместителем генерального директора по коммерческой деятельности, корпоративному управлению и развитию петербургского «Зенита», с января 2007-го по май 2017-го являлся генеральным директором клуба.