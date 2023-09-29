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Романо: «Барселона» объявит о подписании нового контракта с Ямалом 2 октября

Романо: «Барселона» объявит о подписании нового контракта с Ямалом 2 октября
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Официальная церемония подписания и объявление о новом контракте нападающего Ламина Ямала с «Барселоной» состоится в понедельник, 2 октября. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, Ламин подписал свой новый контракт с испанским клубом ещё в июле, в преддверии летнего предсезонного турне. Контракт Ямала будет действовать до июня 2026 года, что является предельной продолжительностью для 16-летних игроков.

В текущем сезоне 16-летний футболист принял участие в восьми встречах «Барселоны», в которых отметился двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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