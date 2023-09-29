Юран: не имели права не дать Сулейманову шанса попробовать себя в «Локомотиве»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал, почему нижегородский клуб отпустил нападающего Тимура Сулейманова в «Локомотив».

«Это поймёт только человек, который играл в футбол, потому что у футболиста всегда есть цель. Сыграть, наверное, в клубе более серьёзном. «Локомотив» — это один из флагманов нашего чемпионата, неоднократный чемпион, Кубок выигрывал. Плюс Сулейманов из школы «Локомотива», поэтому я не имел права не дать ему шанса попробовать себя в более серьёзном клубе, где ставятся более серьёзные задачи», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Сулейманов провёл два матча за «Локомотив» в рамках РПЛ, не отметившись результативными действиями. В семи играх за «Пари НН» 23-летний нападающий забил один гол.