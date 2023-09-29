Артета высказался о форварде «Арсенала» Хаверце

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о немецком форварде клуба Кае Хаверце.

«Мы стараемся помочь ему как можно больше. Дать ему уверенность и минуты, чтобы он мог использовать свой талант. В его игре есть много моментов, которые он делает исключительно хорошо, и есть те, которые нужно продолжать совершенствовать, и мы вместе с ним», — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

В текущем сезоне немец принял участие в восьми встречах «Арсенала», но не сумел отметиться результативными действиями.

Хаверц перешёл в «Арсенал» из «Челси» в конце июня. В сезоне-2022/2023 на его счету 47 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами. С «аристократами» 24-летний форвард выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 55 млн.