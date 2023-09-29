Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артета высказался о форварде «Арсенала» Хаверце

Артета высказался о форварде «Арсенала» Хаверце
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о немецком форварде клуба Кае Хаверце.

«Мы стараемся помочь ему как можно больше. Дать ему уверенность и минуты, чтобы он мог использовать свой талант. В его игре есть много моментов, которые он делает исключительно хорошо, и есть те, которые нужно продолжать совершенствовать, и мы вместе с ним», — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

В текущем сезоне немец принял участие в восьми встречах «Арсенала», но не сумел отметиться результативными действиями.

Хаверц перешёл в «Арсенал» из «Челси» в конце июня. В сезоне-2022/2023 на его счету 47 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами. С «аристократами» 24-летний форвард выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 55 млн.

Материалы по теме
«Арсенал» обыграл «Брентфорд» и прошёл в 1/8 финала Кубка лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android