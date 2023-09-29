Спортивный директор «Оренбурга»: нет никаких опасений перед «Зенитом» — хочется победить

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался в преддверии матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«Оренбург» готовится к «Зениту в обычном режиме, как и ко всем играм. Мы всегда выходим побеждать. Сейчас идёт тренировочный процесс, цикл. Посмотрим, как получится. Знаем, что «Зенит» — серьёзный соперник, но мы будем играть при своих болельщиках, поэтому хотелось бы победить. Никаких опасений перед игрой с «Зенитом» нет», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Оренбург» сыграет с «Зенитом» в субботу, 30 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Газовик», начало — в 12:00 мск. По состоянию на сегодняшний день «Оренбург» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, а «Зенит» располагается на третьей строчке.