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Вада: три месяца до перехода в «Рубин» были непростыми. Я тренировался без команды

Вада: три месяца до перехода в «Рубин» были непростыми. Я тренировался без команды
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Полузащитник казанского «Рубина» Валентин Вада прокомментировал победу в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» (1:0), а также рассказал о своём физическом состоянии.

«В Воронеже мы одержали важную победу. Мы знали, насколько она важна. Надеемся, что эта победа помогла нам, придала нам сил.

Удалось быстро забить первый гол за «Рубин»? Да, получился хороший дебют. И ребята поздравили, мои друзья тоже поздравили. Самое важное, что гол принёс три очка команде.

Как оцениваю своё физическое состояние? Эти три месяца, которые предшествовали моему переходу, были непростыми. Я тренировался с тренером по физподготовке, без команды. Поэтому на поле работал не так много, как хотелось бы. Первая неделя была непростой в плане набора кондиций. Но сейчас я готов, чтобы играть на сто процентов», — приводит слова Вады пресс-служба клуба.

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