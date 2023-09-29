Никита Салтыков рассказал, почему быстро освоился в РПЛ. Форвард забил уже 4 гола

Нападающий «Крыльев Советов» Никита Салтыков объяснил, почему ему удалось быстро адаптироваться в Российской Премьер-Лиге. Также он рассказал, чем элитный дивизион России отличается от ФНЛ (Первой и Второй лиг).

«Освоиться в РПЛ мне помог тот факт, что в «Акроне» много играл, плюс мы далеко в Кубке зашли ― я ощутил атмосферу больших стадионов, поиграл с топовыми командами РПЛ. А так, конечно, здесь скорость принятия решений выше, в ФНЛ больше борьбы», – сказал Салтыков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Салтыков, которому в августе исполнилось 19 лет, перешёл в «Крылья Советов» из «Чертаново» в 2022 году. Из самарской команды футболист уходил в аренды в петербургскую «Звезду» и «Акрон». В нынешнем сезоне Салтыков провёл за «Крылья Советов» 12 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.