Сергей Юран: через два года буду бороться за чемпионство с одним из топ-клубов

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран заявил, что через несколько лет будет готов бороться за чемпионский титул с одной из лучших российских команд.

«Что значит добиться успеха в профессиональном плане? Бороться за чемпионство! Через сколько планирую этого достичь? Я живу в реальности. Не банально отвечаю. Думаю, года два. Уверен ли я, что смогу возглавить один из топ‑клубов? А для чего я живу?! Я не успокоился. Дай бог, чтобы был бюджет у «Пари НН» через год‑два. Я с удовольствием останусь здесь. Поставят задачу быть в тройке и будут соответствовать — я останусь», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».

Сергей Юран возглавил «Пари Нижний Новгород» в апреле 2023 года. Прежде российский специалист работал с «Химками», «СКА-Хабаровск», «Балтикой» и некоторыми другими клубами.