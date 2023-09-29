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Сергей Юран: через два года буду бороться за чемпионство с одним из топ-клубов

Сергей Юран: через два года буду бороться за чемпионство с одним из топ-клубов
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран заявил, что через несколько лет будет готов бороться за чемпионский титул с одной из лучших российских команд.

«Что значит добиться успеха в профессиональном плане? Бороться за чемпионство! Через сколько планирую этого достичь? Я живу в реальности. Не банально отвечаю. Думаю, года два. Уверен ли я, что смогу возглавить один из топ‑клубов? А для чего я живу?! Я не успокоился. Дай бог, чтобы был бюджет у «Пари НН» через год‑два. Я с удовольствием останусь здесь. Поставят задачу быть в тройке и будут соответствовать — я останусь», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».

Сергей Юран возглавил «Пари Нижний Новгород» в апреле 2023 года. Прежде российский специалист работал с «Химками», «СКА-Хабаровск», «Балтикой» и некоторыми другими клубами.

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