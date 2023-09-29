Давила: Игнашевича помнят, любят и чтут в ЦСКА. Сам не имею чести знать его лично

Чилийский нападающий московского ЦСКА Виктор Давила высказался о Сергее Игнашевиче в преддверии матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой».

«Знаю ли что‑нибудь о Сергее Игнашевиче? На самом деле не обладаю информацией по поводу тренера «Балтики». Не набрал сведений. С другой стороны, от души поздравляю его с тем, что он вписал своё имя в историю ЦСКА, он столько времени здесь находился и играл. Он пользуется поддержкой болельщиков, любовью со стороны клуба и фанатов. Я поздравляю его с тем, что его помнят, любят и чтут в нашем клубе. Сам, к сожалению, не имею чести знать его лично», — приводит слова Давилы «Матч ТВ».

Матч между ЦСКА и «Балтикой» состоится 30 сентября в Москве. Начало встречи запланировано на 19:00 мск.