Салтыков: в «Акроне» было упражнение «Убойный матч». Без правил, Калешин не свистел фолы

Нападающий «Крыльев Советов» Никита Салтыков рассказал об интересном тренировочном упражнении, которое увидел в «Акроне».

«У нас было упражнение «Убойный матч» — по сути, футбол без правил. Калешин не свистел фолы вообще, а если кто падал после удара по ногам, он ему кричал: «Вставай! Не надо валяться», – сказал Никита Салтыков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Салтыков, которому в августе исполнилось 19 лет, перешёл в «Крылья Советов» из «Чертаново» в 2022 году. Из самарской команды футболист уходил в аренды в петербургскую «Звезду» и «Акрон». В нынешнем сезоне Салтыков провёл за «Крылья Советов» 12 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.