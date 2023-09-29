Аль-Хелаифи заявил, что Мбаппе останется в «ПСЖ» на следующий сезон

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что нападающий команды Килиан Мбаппе останется в парижском клубе на следующий сезон.

«Килиан Мбаппе — игрок «ПСЖ». Мы счастливы, что он у нас есть, и он будет у нас в следующем сезоне. Он любит этот клуб и является фантастическим игроком. Он лучший игрок в мире. Мы очень рады», — приводит слова Аль-Хелаифи журналист Адриан Гренье в своих социальных сетях.

Напомним, минувшим летом Мбаппе отказался продлевать контракт с парижанами до лета 2025 года. Сообщалось, что в услугах французского нападающего заинтересован мадридский «Реал». Действующее соглашение форварда с парижским клубом истекает летом 2024-го. В текущем сезоне 24-летний Мбаппе провёл пять матчей за «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции и забил семь мячей.