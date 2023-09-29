Давила: московский трафик — это единственный момент адаптации, вызывающий у меня сложности

Чилийский нападающий московского ЦСКА Виктор Давила рассказал об адаптации к жизни в России.

«Планирую ли изучать русский язык? Конечно. Я прекрасно понимаю, что нужно выучить русский язык. Эти знания помогут ещё лучше адаптироваться в команде, узнать культуру России, таким образом я буду лучше включён в клуб.

Я ежедневно изучаю русский, слушаю, как говорят мои партнёры по команде, их фразы, отдельные слова, пытаюсь их запоминать и воспроизводить самостоятельно. Надеюсь, что в ближайшем будущем смогу изъясняться. И хочу также погрузиться в российскую культуру, считаю важным иметь знания о стране, в которой живу.

К чему дольше всего привыкал? Да, я даже в общении с сотрудником клуба говорил, что московский трафик — это единственный момент адаптации, который вызывает у меня определённые сложности. К нему нужно особенно привыкать. Поначалу было очень сложно, потом потихоньку стал свыкаться. Было важно понимать, сколько времени ты проведёшь в машине, чтобы куда‑то доехать. Так что трафик — самая сложная часть адаптации», — приводит слова Давилы «Матч ТВ».