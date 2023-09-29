Салтыков: не знал, что такое турбулентность. Когда впервые испытал, подумал ― до свидания

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Никита Салтыков рассказал, как впервые ощутил турбулентность во время авиаперелёта.

«Раньше я боялся летать, но сейчас часто летаем ― ушло. Но поначалу было страшно. Я ещё не знал, что такое турбулентность. Когда впервые это испытал, подумал, что всё ― до свидания», – сказал Никита Салтыков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Салтыков, которому в августе исполнилось 19 лет, перешёл в «Крылья Советов» из «Чертаново» в 2022 году. Из самарской команды футболист уходил в аренды в петербургскую «Звезду» и «Акрон». В нынешнем сезоне Салтыков провёл за «Крылья Советов» 12 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.