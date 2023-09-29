Игрок «Крыльев» Салтыков: когда стало больше денег, сказал маме, чтобы она увольнялась

Нападающий «Крыльев Советов» Никита Салтыков рассказал о помощи маме. По словам футболиста, как только у него появились деньги, он сказал матери увольняться с работы.

«Мама была медсестрой. Когда стал больше зарабатывать, сказал ей, что она может уволиться со своей работы. Это позволило ей заниматься любимым делом. Я ей снимаю кабинет, где она занимается массажем ― работает на себя. А бате я предлагал купить кресло массажное или телевизор, но он говорит, что ему ничего не надо. Я уже подумываю ему насильно что-то купить, чтобы он не смог отказаться, ха-ха», – сказал Салтыков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Салтыков, которому в августе исполнилось 19 лет, перешёл в «Крылья Советов» из «Чертаново» в 2022 году. Из самарской команды футболист уходил в аренды в петербургскую «Звезду» и «Акрон». В нынешнем сезоне Салтыков провёл за «Крылья Советов» 12 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.