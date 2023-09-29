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Президент «Урала» — о решении ЭСК: интересно, какие санкции теперь последуют в адрес судей

Президент «Урала» — о решении ЭСК: интересно, какие санкции теперь последуют в адрес судей
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Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на решение Экспертно-судейской комиссии РФС, признавшей ошибочным решение арбитра Виталия Мешкова о взятии ворот екатеринбургской команды на 73-й минуте матча 9-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:2).

«Решение ЭСК нас не удивило: было ясно, что второй мяч «Краснодара» в наши ворота засчитывать было нельзя. Обидно, что в очередной раз пострадали от судейской ошибки против «Урала». Теперь интересно, какие санкции последуют в адрес судей, принявших неправильное решение. Снова повторю: безнаказанности для арбитров быть не должно, однако пока практика складывается именно таким образом.

Скажем, судья Бобровский, не поставивший очевидный пенальти в нашу пользу в кубковом матче с «Рубином», что было подтверждено ЭСК, избежал отстранения. Считаю, что это категорически неправильно», — приводит слова Иванова пресс-служба «Урала».

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