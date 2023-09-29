Игрок «Факела» — о смене тренера: увеличилась нагрузка, психологический толчок тоже есть

Защитник «Факела» Владислав Мастерной рассказал о безголевой серии команды, а также высказался о смене главного тренера.

«Когда выходишь на матч, совсем не думаешь: «Вот, мы уже долго не забиваем». Будто сейчас у нас нет фарта, если бы мы знали причину, давно исправили бы её. Всё, что нам остаётся, — работать.

Взбодрила ли смена тренера? Да, появились новые требования, плюс увеличилась нагрузка. Свой психологический толчок тоже есть.

Как оценю личную работу? Тяжело оценивать свои действия, потому что раньше играл латераля в схеме с пятью защитниками, сейчас играем в четыре защитника, где больший упор на оборону. Надо прибавлять в работе левой ногой: подавать, обыгрывать. Мы каждый день работаем над этим, думаю, что скоро придём к правильному итогу», — приводит слова Мастерного «Матч ТВ».

«Факел» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала пять очков за девять матчей.