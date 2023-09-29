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Захарян не сыграет в четвёртом матче «Реала Сосьедад» подряд

Захарян не сыграет в четвёртом матче «Реала Сосьедад» подряд
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Российский полузащитник Арсен Захарян не попал в заявку «Реала Сосьедад» на матч 8-го тура испанской Ла Лиги с «Атлетиком» из Бильбао. Об этом сообщает официальный аккаунт испанского клуба в «Твиттере».

Эта игра станет четвёртой подряд, в которой российский футболист не примет участия.

Дерби между «Реалом Сосьедад» и «Атлетиком» состоится в субботу, 30 сентября. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

Напомним, в нынешнем розыгрыше испанского чемпионата Захарян принял участие в трёх матчах, в которых не отметился результативными действиями. В минувшем сезоне, выступая за московское «Динамо», российский игрок сыграл в 27 играх РПЛ, в которых отметился четырьмя голами и семью результативными передачами.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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