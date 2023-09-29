Игрок «Крыльев» Салтыков: я хорошо учился? Скорее хорошо списывал, вывозил на хитрости

Нападающий «Крыльев Советов» Никита Салтыков рассказал, как учился в школе.

«Моё детство проходило во дворе, в казаки-разбойники играли, листики с деревьев ― валюта, всё как обычно. Не как сейчас ― у меня брату шесть лет, он в телефоне 24 на 7 сидит. Я хорошо учился? Я скорее не хорошо учился, а умел хорошо списывать. Вывозил за счёт хитрости», – сказал Салтыков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Салтыков, которому в августе исполнилось 19 лет, перешёл в «Крылья Советов» из «Чертаново» в 2022 году. Из самарской команды футболист уходил в аренды в петербургскую «Звезду» и «Акрон». В нынешнем сезоне Салтыков провёл за «Крылья Советов» 12 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.