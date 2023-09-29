ЭСК: судья ошибочно засчитал гол «Краснодара» в ворота «Урала» в матче 9-го тура РПЛ

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) объявила решения по матчу 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Урал» (2:0). По мнению комиссии, арбитр Виталий Мешков ошибочно засчитал гол в ворота екатеринбуржцев.

«Решения комиссии:

1. Судья ошибочно засчитал взятие ворот ФК «Урал» на 73-й минуте матча.

Ракурсы видеосъёмки данного игрового эпизода не предоставляют доказательств очевидной ошибки ассистента, находящегося в рекомендуемой позиции и зафиксировавшего положение вне игры у Кевина Пины («Краснодар»), забившего мяч головой в ворота соперника.

Комиссия считает необоснованным вмешательство VAR в данную игровую ситуацию, так как следовало поддержать решение ассистента ввиду отсутствия очевидных доказательств ошибочности его решения. В свою очередь, комиссия напоминает об инструкциях, согласно которым ассистентам необходимо принимать решения в подобных пограничных ситуациях в пользу атакующей команды.

2. Судья правильно не назначил пенальти в ворота ФК «Краснодар» на 95-й минуте матча.

Контакт мяча с рукой Игнасио Алонсо («Краснодар») в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не является наказуемым.

Рука находится близко к телу в естественном положении для действия игрока в данной ситуации, мяч для него неожиданный по причине того, что он отскакивает от газона после попытки в него сыграть двумя игроками соперника.

Комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде», — сообщается на официальном сайте РФС.