Камоцци: Соболев прав — «Спартак» мог бы побороться за трофей ЛЕ

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на высказывание нападающего Александра Соболева о возможной победе красно-белых в Лиге Европы в сезоне-2021/2022.

«Соболев прав — «Спартак» мог бы побороться за трофей Лиги Европы. Тогда тренером стал Паоло Ваноли, который по итогам сезона выиграл Кубок России. При нём «Спартак» претендовал бы на победу в Лиге Европы», — приводит слова Камоцци Sport24.

В 2021 году «Спартак» занял первое место в группе Лиги Европы, сыграв с «Легией», «Наполи» и «Лестером». Позже УЕФА и ФИФА исключили российские команды из турниров под своей эгидой.

В нынешнем сезоне 26-летний Соболев провёл восемь матчей за «Спартак» в рамках Российской Премьер-Лиги, забил два мяча и сделал три результативные передачи.