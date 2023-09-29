В РФС заявили, что клубы РПЛ согласились играть днём в Кубке из-за денег

Российский футбольный союз обсудит с клубами Российской Премьер-Лиги изменение формата Фонбет Кубка России, чтобы матчей в дневное время было меньше. Об этом рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Можно ли поменять местами матчи Пути РПЛ с играми Пути регионов, чтобы первые не совпадали с еврокубковыми днями? Такие изменения сейчас невозможны. Матчи Первой и Второй лиг проводятся в окна ФИФА, а РПЛ — нет. Поэтому разные календари чемпионатов и нельзя поменять матчи Пути РПЛ с играми Пути регионов местами. Мы провели встречу с клубами, напомнили им о том, как принимались решения. РФС и транслирующие компании предупреждали клубы о том, что так будет происходить, ещё при проектировании соревнований.

Тогда все клубы единогласно сказали, что их это полностью устраивает. Они говорили, что будут играть за новые деньги (в связи с изменением формата Кубка увеличился доход для клубов), и им не было важно, во сколько начинаются матчи. Конечно, удобнее играть вечером, но сейчас это невозможно. У нас есть определённый план изменения формата Кубка, который мы будем обсуждать с титульным спонсором и клубами. Не исключено, что в рамках изменений снизится и количество дневных матчей», — приводит слова Митрофанова ТАСС.