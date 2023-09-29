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Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу рассказал, что болел за «Ливерпуль» в детстве

Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу рассказал, что болел за «Ливерпуль» в детстве
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу признался, что в детстве болел за «Ливерпуль».

«Это были 70-е годы, так что можно было выбрать одно из двух, поскольку тогда показывали (в Австралии, откуда родом Постекоглу. — Прим. «Чемпионата») только матчи «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед». У меня была пара приятелей, ставших болельщиками «Юнайтед». А я принял решение болеть за Ливерпуль», — приводит слова Постекоглу Football London.

Ангелос Постекоглу возглавил «Тоттенхэм» минувшим летом. Под руководством австралийского специалиста «шпоры» набрали 14 очков в первых шести матчах английской Премьер-лиги и прямо сейчас располагаются на четвёртой строчке турнирной таблицы. В субботу, 30 сентября, «Тоттенхэм» примет на домашней арене «Ливерпуль», в данный момент занимающий второе место в таблице АПЛ.

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