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Почеттино заявил о необходимости новых трансферов в «Челси» в январе

Почеттино заявил о необходимости новых трансферов в «Челси» в январе
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал об отношениях с руководством лондонского клуба, а также высказался о зимнем трансферном окне.

«Отношения и общение с владельцами и спортивными директорами очень хорошие. Когда трансферное окно закрылось, я сказал, что мне нужно более активно участвовать.

Я работаю над тем, чтобы определить, что нам нужно в январском окне. Я занимаюсь трансферами. И нам нужно работать и попытаться восстановить Нкунку и Брою, чтобы дать команде больше голов», — приводит слова Почеттино журналист Бен Джейкобс на своей странице в «Твиттере».

На данный момент лондонский «Челси» после шести туров английской Премьер-лиги располагается на 16-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе пять очков.

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