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«Деньги меня не волнуют». Салтыков — о возможном переходе в топ-клуб РПЛ

«Деньги меня не волнуют». Салтыков — о возможном переходе в топ-клуб РПЛ
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Нападающий «Крыльев Советов» Никита Салтыков ответил на вопрос о возможном переходе в топ-клуб РПЛ.

«Что касается слухов о моём будущем, то я игрок «Крыльев» ― хочу играть за эту команду. Если будет вариант с топ-клубом РПЛ, я как минимум подумаю. Надо понимать, какой клуб. Меня деньги не волнуют, мне будет важно поговорить с тренером, понять его видение», – сказал Салтыков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Салтыков, которому в августе исполнилось 19 лет, перешёл в «Крылья Советов» из «Чертаново» в 2022 году. Из самарской команды футболист уходил в аренды в петербургскую «Звезду» и «Акрон». В нынешнем сезоне Салтыков провёл за «Крылья Советов» 12 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

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