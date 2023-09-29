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Барбоза: трудно сказать, потянет ли Чалов уровень европейских топ-клубов

Барбоза: трудно сказать, потянет ли Чалов уровень европейских топ-клубов
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Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал возможный переход форварда ЦСКА Фёдора Чалова в европейский чемпионат.

«Любой талантливый игрок может играть в Италии. Трудно сказать, потянет ли он уровень топ-клубов, Чалов должен сначала попасть туда. Есть топовые футболисты, которые не могут заиграть, и не из-за того, что у них нет качеств, а по субъективным факторам. Чалов — талантливый футболист. Фёдор играл в «Базеле», это поможет ему в адаптации, он может говорить на другом языке, в футболе это очень важно.

Возможность переезда в Европу зависит только от него, как он будет играть, какой результат покажет. Все клубы смотрят на игроков, которые выделяются в своих клубах. Надо посмотреть, как Чалов себя покажет в этом сезоне РПЛ, и потом говорить о европейском чемпионате, заранее очень сложно делать прогноз. Этот сезон сыграет большую роль в вопросе переезда», — приводит слова Барбозы Metaratings.

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