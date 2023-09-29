Хаби Алонсо отреагировал на слухи о своём возможном уходе в «Реал»

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо отреагировал на слухи о своём возможном уходе в мадридский «Реал».

«Мадрид»? Сейчас сентябрь, ещё очень рано. Я остаюсь сосредоточенным. Мы хорошо начали сезон, мы хотим, чтобы все игроки были сосредоточены. Поэтому я должен быть первым в этом отношении», — приводит слова Алонсо Marca.

Напомним, ранее сообщалось, что Хаби Алонсо является одним из главных кандидатов на замену нынешнему главному тренеру «Реала» Карло Анчелотти, чей контракт с клубом истекает следующим летом. В данный момент «Байер», который 41-летний Алонсо возглавил менее года назад, занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 13 очков. В матче 6-го тура чемпионата Германии леверкузенцы сыграют с «Майнцем».