Салтыков: в полуфинале Кубка вся Россия болела за «Акрон». Верили, что выиграем титул

Нападающий «Крыльев Советов» Никита Салтыков поделился воспоминаниями о прошлогоднем успехе «Акрона» в Кубке России.

«Когда к «Краснодару» дело подошло, реально верили, что мы сможем выиграть Кубок России. Мы стали народной командой на сезон. В полуфинале за нас вся Россия болела, мне кажется, за «Краснодар» болели только краснодарцы, да и то не все. Когда началась серия пенальти, я подумал, что точно нам должно повезти, но сложилось иначе. Калешин после игры тогда сказал, что, возможно, если бы выиграли, было бы только хуже ― начали бы летать в облаках. Но, конечно, было очень обидно. Уверен, что в этом сезоне «Акрон» выйдет в РПЛ. В команде все живут этой целью», – сказал Салтыков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Салтыков, которому в августе исполнилось 19 лет, перешёл в «Крылья Советов» из «Чертаново» в 2022 году. Из самарской команды футболист уходил в аренды в петербургскую «Звезду» и «Акрон». В нынешнем сезоне Салтыков провёл за «Крылья Советов» 12 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.