Салтыков: в РПЛ нет такого накала, какой был в «Чертаново», когда мы рубились со старшими

Нападающий «Крыльев Советов» Никита Салтыков поделился воспоминаниями об академии «Чертаново».

«Чертаново» ― кайф. Кайф от того, что мы все вместе жили. По вечерам рубились в манеже «на жопу», всё делали вместе. Самое классное воспоминание ― когда мы пять на пять зарубались со старшим годом в манеже. Пацаны с травмами оттуда уходили, никто не хотел проигрывать. Накал сумасшедший ― в РПЛ такого нет», – сказал Салтыков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Никита Салтыков, которому в августе исполнилось 19 лет, перешёл в «Крылья Советов» из «Чертаново» в 2022 году. Из самарской команды футболист уходил в аренды в петербургскую «Звезду» и «Акрон». В нынешнем сезоне Салтыков провёл за «Крылья Советов» 12 матчей, забил четыре гола и оформил две результативные передачи.