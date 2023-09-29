«В раздевалка была тишина». Защитник 2DROTS Бегларян — о вылете из Кубка России

Защитник медийной команды 2DROTS Артур Бегларян высказался о поражении в матче четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с подмосковными «Химками» (0:2).

«В раздевалке была тишина. У всех амбиции, все хотели победить. Но такое случается. Тяжело перестраиваться, когда удаление в начале матча. Просто обидно и грустно.

Согласен ли с удалением? Ребята говорят, что две жёлтые по делу. Гаучо сказал, что в моменте со второй жёлтой поскользнулся. Обидно, что два фола и сразу две жёлтые карточки. Наверное, Гау (Гаучо. — Прим. «Чемпионата») чуть-чуть перегорел», — сказал Бегларян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

В составе «Химок» отличились Кирилл Панченко и Равиль Нетфуллин.