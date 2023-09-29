Андрей Талалаев: очень переживаю за «Торпедо»

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал информацию о том, что президент московского «Торпедо» Ярослав Савин может покинуть клуб. Ранее Талалаев возглавлял автозаводцев.

«Очень переживаю за «Торпедо», расстроился, что команда вылетела из Кубка. А по поводу работодателей, — вы немного искажаете картину. Я всегда общаюсь с первыми лицами. Первые лица как были, так и остались в клубе.

Избегаю упоминания фамилии Ярослава Савина? Мне, честно, индифферентно, как он, где и что. Желаю ему успеха, потому что он неотъемлемая часть работы в «Торпедо». Продолжаю желать, чтобы с ним или без него клуб развивался», — приводит слова Талалаева «РБ Спорт».

«Торпедо» покинуло Фонбет Кубок России, уступив «Уфе» в серии пенальти (7:8) в матче четвёртого раунда Пути регионов.