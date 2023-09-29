Талалаев: хорошо, что УЕФА пошёл на разумные изменения, дали возможность юношам играть

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев отреагировал на то, что исполнительный комитет УЕФА принял решение допустить юношеские сборные России по футболу до международных турниров.

«Вы же видите, что происходит. Хорошо, что пошли на разумные изменения, нашим юношам дали возможность играть.

Команда будет играть без гимна, флага и герба? Послушайте… Когда ты упал в пропасть, первые шаги — добраться и за что-то зацепиться, это уже хорошо. Сам патриотизм мы воспитаем. Вопрос в том, что нужно потихонечку возвращаться», — приводит слова Талалаева «РБ Спорт».

Напомним, 26 сентября стало известно, что исполнительный комитет УЕФА принял решение допустить юношеские сборные России по футболу (всех возрастов до U17 включительно) до международных турниров в нейтральном статусе — без гимна и флага.

Отмечалось при этом, что российские юниоры не смогут проводить матчи на территории России и выступать в форме с признаками национальной идентичности.