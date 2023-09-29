Джудович: думаю, Красножана в «Локомотиве» просто подставили

Экс-футболист нальчикского «Спартака» Миодраг Джудович высказал мнение об увольнении Юрия Красножана с поста главного тренера «Локомотива» в 2011 году. Напомним, тогда московская команда шла в лидерах чемпионата России, после чего уступила «Анжи». После этой игры президент «Локомотива» Ольга Смородская уволила Красножана, упомянув возможную сдачу матча.

«Не верю в то, что Красножан мог быть замешан в организации договорного матча. Зачем ему это делать? У него были деньги, определённая популярность. Ему не хватало только титулов в серьёзном клубе. Для этого он в «Локомотив» и приходил. Не знаю, что там было, но, думаю, Красножана просто подставили.

Для чего? Скорее всего, чтобы поставить другого тренера? Я, честно говоря, всю ситуацию даже не помню, поэтому мне сложно комментировать.

Были ли в то время договорные матчи в российском футболе? Слышал, но не знаю, что было или нет, потому что такие громкие заявления делать нельзя», — приводит слова Джудовича Metaratings.