Испанская «Альмерия» уволила Висенте Морено с поста тренера

«Альмерия» достигла соглашения о досрочном расторжении контракта с тренером Висенте Морено.

«Висенте Морено больше не является тренером «Альмерии», клуба, к которому он присоединился прошлым летом. Плохие результаты команды, которая набрала только два очка и находится внизу турнирной таблицы, при этом не выиграв ни одного матча из семи. Прежде всего, последнее выступление команды на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» мотивировало решение клуба.

В эту пятницу, рано утром, Висенте Морено подписал все необходимые документы о расторжении контракта.

«Альмерия» хочет публично поблагодарить тренера за профессионализм и преданность делу, которые Висенте Морено и члены его тренерского штаба постоянно проявляли во время своего пребывания в клубе», – сообщила пресс-служба «Альмерии».

Временно принимает на себя управление командой тренер дубля Альберто Ласарте, который будет руководить игроками во время матча с «Гранадой» (8-й тур Ла Лиги, 1 октября).

После семи туров «Альмерия» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав всего два очка. В последнем туре команда потерпела разгром на поле «Севильи» со счётом 1:5.

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