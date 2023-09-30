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Нападающий «Локо» Сулейманов высказался о предстоящем матче с «Пари НН»

Нападающий «Локо» Сулейманов высказался о предстоящем матче с «Пари НН»
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Нападающий московского «Локомотива» Тимур Сулейманов высказался о предстоящем матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится сегодня, 30 сентября. Начало игры — в 14:15 мск.

«Об этой команде могу сказать только всё хорошее, потому что я в ней провёл три года. Это были хорошие годы. Если я оказался здесь, в большом клубе, значит, там для меня был рост.

Для меня этот матч, как сказать, будет просто игрой против друзей. Конечно, захочется у них выиграть. Потому что сейчас моя команда — «Локомотив», нужно добыть хороший результат.

Общаюсь с ребятами, были приколы, подколы. Каких-то обсуждений чего-то личного не было», — сказал Сулейманов в интервью клубной пресс-службе.

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