Игорь Осинькин прокомментировал переход Алана Дзагоева в греческую «Ламию»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о переходе российского полузащитника Алана Дзагоева в греческую «Ламию».

«Я рад за Алана. Он всегда хотел поиграть за границей, попробовать себя в другом футболе. Его квалификация и манера игры позволяли надеяться, что он там был бы очень востребован. Надеюсь, у него всё получится. Очень жалко, что переход не случился в начале сезона. Когда футболист проходит предсезонную подготовку с командой, то это даёт больше возможностей сразу заиграть. Надеюсь, его опыт и мастерство позволят ему быстро влиться в состав новой команды.

Адаптация в новой стране зависит от человека: его настроя, коммуникации и жизненных установок. Но в первую очередь всё решает футбольное мастерство. У Алана его достаточно. Сейчас меня больше беспокоит его физическая форма. Если он её сможет набрать, то не сомневаюсь, что у Алана всё получится в «Ламии».

Аналогия с переходом Дзюбы? С Артёмом другая история. Его взяли, но тренер «Аданы» видел немного другой футбол. Я не знаю, кто хотел Алана в «Ламии». Надеюсь, что в клубе есть чёткая стратегия и они понимают, для чего взяли Алана и как его будут использовать. Тогда это будет проект, в котором всё стоит на своих местах», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее Осинькин был тренером Дзагоева в детском и юношеском возрасте.