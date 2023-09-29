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«Ростов» — «Урал»: стали известны стартовые составы команд на матч РПЛ

«Ростов» — «Урал»: стали известны стартовые составы команд на матч РПЛ
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«Ростов» и екатеринбургский «Урал» объявили стартовые составы команд на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится сегодня, 29 сентября, на стадионе «Ростов Арена». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Романом Галимовым (Улан-Удэ). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
29 сентября 2023, пятница. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовый состав «Ростова»: Песьяков, Мелёхин, Чернов, Вахания, Осипенко, Миронов, Мохеби, Глебов, Байрамян, Уткин, Голенков.

Стартовый состав «Урала»: Помазун, Мамин, Кулаков, Бегич, Итало, Егорычев, Мишкич, Сиссе, Кики, Бикфалви, Шеттине.

Последняя встреча соперников в чемпионате России состоялась в апреле этого года. В рамках 24-го тура РПЛ-2022/2023 «Ростов» на выезде переиграл «Урал» со счётом 3:1. Дубль на счету Николая Комличенко, ещё один гол с пенальти забил Максим Осипенко. В составе «Урала» отличился Даниэль Мишкич.

В данный момент «Ростов» находится на 11-м месте турнирной таблицы РПЛ, набрав девять очков в девяти матчах. «Урал» располагается на восьмой позиции, у команды 14 очков.

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