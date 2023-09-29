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Чемпионат России по футболу: расписание матчей 10-го тура РПЛ сезона-2023/2024

Чемпионат России по футболу: расписание матчей 10-го тура РПЛ сезона-2023/2024
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Сегодня, 23 сентября, матчем «Ростов» — «Урал» стартует 10-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

В 10-м туре чемпионата России состоятся следующие восемь встреч.

29 сентября, пятница:

«Ростов» — «Урал» (Ростов-на-Дону, 19:00 мск).

30 сентября, суббота:

«Оренбург» — «Зенит» (Оренбург, 12:00 мск);
«Локомотив» — «Пари Нижний Новгород» (Москва, 14:15 мск);
«Рубин» — «Краснодар» (Казань, 16:30 мск);
ЦСКА – «Балтика» (Москва, 19:00 мск).

1 октября, воскресенье:

«Факел» – «Сочи» (Воронеж, 14:00 мск);
«Крылья Советов» – «Спартак» (Самара, 16:30 мск);
«Ахмат» — «Динамо» (Грозный, 19:00 мск).

Календарь матчей РПЛ
Турнирная таблица РПЛ

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет «Краснодар» — 21 очко. Второе место занимают самарские «Крылья Советов» (18), третье — санкт-петербургский «Зенит» (17).

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