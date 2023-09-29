Чемпионат России по футболу: расписание матчей 10-го тура РПЛ сезона-2023/2024

Сегодня, 23 сентября, матчем «Ростов» — «Урал» стартует 10-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.
В 10-м туре чемпионата России состоятся следующие восемь встреч.
29 сентября, пятница:
«Ростов» — «Урал» (Ростов-на-Дону, 19:00 мск).
30 сентября, суббота:
«Оренбург» — «Зенит» (Оренбург, 12:00 мск);
«Локомотив» — «Пари Нижний Новгород» (Москва, 14:15 мск);
«Рубин» — «Краснодар» (Казань, 16:30 мск);
ЦСКА – «Балтика» (Москва, 19:00 мск).
1 октября, воскресенье:
«Факел» – «Сочи» (Воронеж, 14:00 мск);
«Крылья Советов» – «Спартак» (Самара, 16:30 мск);
«Ахмат» — «Динамо» (Грозный, 19:00 мск).
Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет «Краснодар» — 21 очко. Второе место занимают самарские «Крылья Советов» (18), третье — санкт-петербургский «Зенит» (17).