Спортдир «Оренбурга»: придумаем мем про Деограсию и героя сериала «Во все тяжкие»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о сходстве главного тренера команды Давида Деограсии и героя сериала «Во все тяжкие» Густаво Фринга, роль которого исполнил актёр Джанкарло Эспозито.

«Многие говорят об их сходстве, оно действительно есть (смеётся). Посмотрим, может, какой-то мем придумаем. Как реагирует сам Деограсия? Мы с ним не разговаривали на эту тему. Я, если честно, сериал не смотрел, видел только картинки, на которых их сравнивают», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Под руководством испанского специалиста «Оренбург» начал выбираться со дна турнирной таблицы, команда выдала ряд довольно удачных матчей, в том числе обыграв в Москве «Локомотив» (2:0). После девяти туров РПЛ «Оренбург» занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в активе восемь очков. В 10-м туре подопечные Деограсии на родном поле сразятся с «Зенитом».