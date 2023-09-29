Тен Хаг: график сезона расширяется, игроки так больше не могут. Это перенагрузка

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о напряжённом графике футболистов.

«В этом сезоне из-за требований к футболистам мы уже расширили состав нашей команды. В середине прошлого сезона состоялся чемпионат мира, поэтому он получился более длительным.

Кроме того, сезон был длиннее из-за участия в Кубке Англии, а затем футболисты принимали участие в матчах Лиги наций, в результате чего перерыв между сезонами был очень коротким.

Раз за разом график увеличивается, несмотря на постоянные замечания со стороны моих коллег. Это уже даже не нагрузка на футболистов, а перенагрузка. Футболисты больше не могут с ней справляться», – приводит слова тен Хага Sky Sports.

Несмотря на международную паузу в середине октября, «Манчестер Юнайтед» в следующем месяце проведёт пять матчей. На данный момент подопечные тен Хага занимают девятое место в таблице чемпионата Англии, имея в активе девять очков.