Мусса Дембеле: все менеджеры «Лиона» некомпетентны и высокомерны

Бывший нападающий «Лиона» Мусса Дембеле, чей пятилетний контракт с клубом истёк прошлым летом, раскритиковал руководство бывшего клуба.

«В клубе была нездоровая атмосфера, не способствующая развитию. Я ушёл так же, как Мало Гюсто, Кастелло Люкеба и Брэдли Баркола, которые поступили правильно, уйдя, чтобы прогрессировать и зарабатывать больше денег. Как Лукас Пакета или Бруно Гимарайнс. Посмотрите, как они довольны! Их обожают, уважают, и они наслаждаются жизнью…

Уважение? Далеко не все руководители этим отличались. Бруно Шейру (бывший руководитель скаутского отдела) как-то в интервью заявил, что игроки – это актив клуба, что обнажило большой недостаток уважения. Я не знаю, может быть, он представил себя на невольничьем корабле или на хлопковом поле, где люди — это предметы или числа. Я не актив, я человек! Следует уважать людей. Если игроки – это актив, а болельщики – кто тогда? Потребители? В раздевалке мы все восприняли это как оскорбление и неуважение.

Правда в том, что они все косячили в управлении клубом, и это продолжается уже много лет. Если присмотреться, этих людей никогда по-настоящему не критикуют, потому что у них есть друзья в СМИ и на телевидении, которые никогда не оставят о них плохих отзывов в прессе. Если не считать Даниэля Риоло, Жерома Ротена и трёх-четырёх исключений, всё остальное – кумовство. Они не будут говорить плохо о своих друзьях или бывших товарищах по команде.

Конечно, у клуба были проблемы, и они заключались в Ауаре и Дембеле, Тьяго Мендесе и Токо Экамби. До этого были виноваты Марсело и Лео Дюбуа. А ещё раньше были Бертран Траоре, Максвелл Корне и так далее. Я даже не играл, и люди говорили, что проблема во мне. На самом деле надо понимать одно: спортом управляют люди, которые не знают футбола. Это главная проблема. Они некомпетентны во всём, даже в продаже игроков. Уссем, Мемфис, Джейсон Денайер, я, Пьер Калюлю, выступающий в «Милане», — все они ушли бесплатно. В «Лионе» даже неспособны предвидеть, чтобы не оказаться в такой ситуации.

Я подписал контракт с клубом в 2018 году, у них было пять лет на подготовку к моему отъезду, и, как только наступил срок, они проснулись и сказали, что я не должен уйти бесплатно: «Мы имеем право… па-та-ти па-та-та». Они хотели продать меня, чтобы заработать денег, но без всякой причины лишили меня повязки и отправили в дубль. Как вы думаете, что скажут клубы, когда увидят это? Они скажут себе, что Дембеле выставлен на продажу. Итак, если «Лион» попросит € 20 млн, мы дадим ему € 5 млн. Стратегии нет! Я не менеджер по профессии, но это основа. Все менеджеры клуба некомпетентны и высокомерны», – сказал Дембеле в интервью Foot Mercato.