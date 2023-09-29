«Барселона» — «Севилья»: текстовая онлайн-трансляция матча Примеры начнётся в 22:00

В пятницу, 29 сентября, в матче 8-го тура испанской Примеры встретятся «Барселона» и «Севилья». Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Мигелем Анхелем Ортисом Арьясом. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. В прямом эфире матч и лучшие моменты покажет Okko.
В последний раз сегодняшние соперники встречались во втором круге прошлого сезона Ла Лиги. Тогда на домашней арене сине-гранатовые разгромили «Севилью» — 3:0.
Напомним, «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Каталонский клуб набрал 17 очков в семи матчах. На счету «Севильи» семь очков – команда занимает 12-е место в таблице. В тройку лидеров, помимо «Барселоны», входят «Жирона» (19 очков) и «Реал» (18 очков).
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