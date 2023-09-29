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«Подпишем контракт с боксёром». Гендиректор «Пари НН» — о решениях ЭСК

«Подпишем контракт с боксёром». Гендиректор «Пари НН» — о решениях ЭСК
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Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал решения ЭСК, признавшей верными действия арбитра в кубковом матче со «Спартаком» (0:3).

«Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела наше обращение после матча со «Спартаком». И не удовлетворила его. Мы раздосадованы таким решением. Но не унываем. Позитивный настрой нужен даже в тех ситуациях, когда тебе второй раз говорят нет. Поэтому….

Если вы профессиональный боксёр или самбист, умеете «при незначительном контакте, случайно и без лишней агрессии, с применением незначительной силы» вырубать соперников, пришлите скорее нам свои резюме. Мы подпишем с вами контракт. Нам в команде нужны и такие профессионалы!» — написал Мелик-Гусейнов в телеграм-канале.

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