Джудович вспомнил, как отказался уезжать из нальчикского «Спартака» в МЛС

Бывший защитник нальчикского «Спартака» Миодраг Джудович рассказал о том, какие варианты продолжения карьеры у него были во время выступления в чемпионате России.

«Был ли у меня вариант перейти в другой клуб РПЛ? В августе 2010-го меня очень хотела «Томь». Были разговоры про «Ростов», «Химки», а ещё тогда же в 2010-м был вариант переехать в МЛС в «Чикаго», но я не хотел уходить из клуба, который шёл в лидерах чемпионата», – приводит слова Джудовича Metaratings.ru.

Джудович выступал за нальчикский «Спартак» на протяжении восьми лет (с 2006 по 2014 год). В составе команды он провёл 190 матчей, в которых забил шесть голов и сделал три результативные передачи. На протяжении карьеры Джудович также поиграл за такие клубы, как ОФК, «Волынь» и «Иртыш».