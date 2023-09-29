Вратарь «Химок» Митрюшкин оценил уровень медийной команды 2DROTS

Голкипер «Химок» Антон Митрюшкин высказался об уровне медийной команды 2DROTS. Напомним, в четверг, 28 сентября, подмосковная команда одолела команду из Медиалиги в 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России со счётом 2:0.

«Не удивил уровень 2DROTS, потому что мы готовились. Знали, что ребята сыгранные — это хорошие игроки. 2DROTS — профессиональная команда хорошего уровня. Желаю им удачи. Они большие молодцы.

Говорят, что судья убил игру? Мне так не кажется. Две жёлтые карточки были справедливыми. В первом моменте вообще была пограничная красная. Во втором тоже был прыжок. Конечно, я понимаю его желание доказать… Не показалось, что судья подсуживал. Наверное, мы чуть-чуть быстрее двигаемся с мячом. Но 2DROTS всё равно молодцы.

Талалаев сразу сказал, что с 2DROTS не будет играть основной состав? Ещё до жеребьёвки Андрей Викторович (Талалаев. — Прим. «Чемпионата») обозначил, что дадут отдохнуть ребятам, которые много играют. Как и дадут шанс тем, кто играет меньше. К тому же пять человек, которые должны были играть с 2DROTS, заболели или травмировались», — сказал Митрюшкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.