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Талалаев объяснил, что означает его жест, показанный после первого гола в матче с 2DROTS

Талалаев объяснил, что означает его жест, показанный после первого гола в матче с 2DROTS
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Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев объяснил, что означает его жест, показанный после первого гола в матче 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с 2DROTS. Игра завершилась уверенной победой подмосковной команды — 2:0.

«Что означает мой жест, который я показал после первого гола своей команды (единичка и нолик. — Прим. «Чемпионата») и было ли это троллингом? Это счёт такой был. Я никого никогда не троллю. Меня снимали пять человек до игры, говорили о накале, ещё о чём-то. Я сказал — подождите, игра покажет, забьём один гол, успокоимся, и всё пойдёт.

Считаю ли, что соперник слабоват? Нет. Против соперника ничего не имею. Просто показал ответ на вопрос, который мне задавали. Панченко принял мяч, спокойно исполнил. В чём разница в уровне — если давать время любительским командам, они могут играть в футбол, там есть футболисты. Если прессинговать, что мы несколько раз делали, получается вот так», — приводит слова Талалаева «РБ Спорт».

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