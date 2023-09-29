Тарханов: фактор Игнашевича скажется на «Балтике» в матче с ЦСКА — команда будет биться

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от предстоящего матча Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся ЦСКА и «Балтика».

«Хочу увидеть хорошую игру в матче ЦСКА – «Балтика». Калининградцы уже потихоньку адаптируются к РПЛ, поэтому не дадут просто так себя обыграть. Фактор Сергея Игнашевича скажется на «Балтике». Команда будет биться за него и за себя. Игнашевич сейчас уже главный тренер, вряд ли он что-то может испытывать к ЦСКА в этом матче. Ему нужно побеждать и выбираться из зоны стыковых матчей», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА – «Балтика» состоится в субботу, 30 сентября. Начало игры – в 19:00 мск.

Напомним, нынешний главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич завершил карьеру игрока в ЦСКА, за который в общей сложности с 2004 по 2018 год провёл 539 матчей во всех турнирах (46 голов). Александр Тарханов был тренером Игнашевича, когда защитник делал первые шаги в РФПЛ, выступая за «Крылья Советов».