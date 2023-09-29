Первый тренер Дзагоева: Алан перешёл в «Ламию» не из-за футбола

Юрий Наниев, первый тренер бывшего полузащитника сборной России и ЦСКА Алана Дзагоева, прокомментировал переход своего экс-подопечного в греческий клуб — «Ламию». В четверг, 28 сентября, стороны подписали однолетний контракт.

«Думаю, Алан просто захотел за границей пожить. По крайней мере, не из-за футбола. Наверное, там получше, спокойнее, поэтому решил перебраться туда. Будем смотреть за его успехами, что он там сделает. Пожелаем ему удачи — пусть покоряет Европу. Но, конечно, лучше было бы в России поиграть. Все хотели бы видеть его в «Алании». Вот это то, что нужно было, ёлки-палки. Жаль. Но, может, он ещё вернётся», — приводит слова Наниева Sport24.

Последним клубом 33-летнего Алана Дзагоева был казанский «Рубин». В сезоне-2022/2023 Мелбет Первой лиги Дзагоев провёл 20 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами. Ранее полузащитник выступал за московский ЦСКА в период с 2008 по 2022 год, где стал трёхкратным чемпионом России.