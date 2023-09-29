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«Я честный человек». Игрок 2DROTS Стиль высказался об удалении в матче Кубка с «Химками»

«Я честный человек». Игрок 2DROTS Стиль высказался об удалении в матче Кубка с «Химками»
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Полузащитник медийной команды 2DROTS Александр Степанов (Стиль) прокомментировал поражение в матче четвёртого раунда Пути регионов Форбет Кубка России с подмосковными «Химками» (0:2).

«Негативные эмоции, потому что всегда неприятно проигрывать. Но проиграли по делу: против нас играл хороший соперник. Нам есть над чем работать.

Удаление Гаучо? Я честный человек, поэтому скажу честно: мне кажется, в моменте с первой жёлтой должно было быть удаление. Судья пожалел, а во втором эпизоде решил: «Блин, я там не дал красную, но здесь дам жёлтую — и это будет удаление», — сказал Степанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

В составе «Химок» отличились Кирилл Панченко и Равиль Нетфуллин.

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