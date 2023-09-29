Анчелотти — о чемпионской гонке: у «Жироны» преимущество — они не выступают в еврокубках

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в преддверии матча 8-го тура Ла Лиги с «Жироной» высказался о чемпионской гонке в текущем сезоне.

«Мы должны уважать предстоящего соперника. Турнирная таблица — важный фактор.

«Жирона» показала наилучшие результаты в первых матчах, чем другие клубы. Мы относимся к этому с уважением. «Жирона» способна сражаться с многими командами.

У них есть очень серьёзное преимущество – команда не выступает в еврокубках, поэтому может лучше готовиться к играм чемпионата.

Больше всего на клубы влияют игры национальных команд. У нас есть и травмы, и усталость», – приводит слова Анчелотти пресс-служба мадридского клуба.

«Реал» и «Жирона» сразятся в рамках 8-го тура чемпионата Испании в субботу, 30 сентября. Начало игры – в 19:30 мск. На данный момент «Жирона» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе после семи туров 19 очков. Мадридская команда отстаёт от сенсационного лидера всего лишь на одно очко (18).